AA Gent is in hetzelfde bedje ziek als Anderlecht: transfer in januari lijkt nu al een noodzaak

door Diederik Geypen

door

AA Gent is in hetzelfde bedje ziek als Anderlecht

Foto: © photonews

Hein Vanhaezebrouck en Yves Vanderhaeghe misten hun start bij respectievelijk Anderlecht en AA Gent vorige week niet. Deze speeldag verloor paars-wit echter van KRC Genk en kwamen de Buffalo's niet verder dan een puntendeling bij KV Kortrijk.