Bij deze twee Belgische clubs zijn de meeste jeugdproducten doorgebroken in Europa

Voor België zijn Anderlecht en Standard het best vertegenwoordigd. In het begin van deze maand hadden beide clubs 36 jeugdproducten in de eerste divisies van Europa lopen, goed voor een 23e plaats op de lijst. Racing Genk bekleedt als derde Belgische club de 39e plaats met 29 spelers die hun kans kregen in Europa.

De doorstroming van jeugdspelers naar het eerste elftal gebeurt het best in Ajax, een club die al sinds mensenheugenis bekend staat om zijn uitstekende jeugdwerking. Maar liefst 71 spelers vonden hun weg naar de eerste afdelingen van clubs in Europa.

Dinamo Zagreb (67), Partizan Belgrado (61), Real Madrid (58), Sporting Lissabon en Sjachtjor Donjetsk (beiden 55) sluiten de top 5 af. Ter verduidelijking: een voetballer is voor het CIES en de UEFA een jeugdproduct van een club als hij er tussen zijn 15e en 21e minstens drie jaar verbleef.