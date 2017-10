Club Brugge toont hart en wil slachtoffer hooligans helpen: #youllneverdrivealone

"Helaas kwam het twee uur na de wedstrijd toch nog tot ongeregeldheden. Onverlaten veroorzaakten schade in de Gistelse Steenweg en vernielden daarbij ook het rode autootje van rolstoelgebruiker Peter Depover", klinkt het op de website van blauw-zwart.

"Samen met de Clubfans zet Club een crowdfunding actie op Peter een hart onder de riem steken, iets wat hij ten zeerste kon appreciëren: “Ook al waren de schuldigen geen Clubfans, ik heb onmiddellijk heel veel steun gevoeld vanuit de Club-familie. In Sint-Andries ben ik gekend door m’n busje, het is fantastisch dat ik nu niet vergeten wordt door Club en zijn fans. Ik zal mijn zaak verder kunnen zetten en mobiel kunnen blijven, misschien wel in een blauw-zwart busje!”."