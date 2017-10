Milicevic frustreerde zich in Kortrijk: "We moesten gewoon de concentratie houden"

"De efficiëntie was er niet, maar het belangrijkste hadden we al gedaan, dat was dat eerste doelpunt scoren", aldus Milicevic achteraf. Hij was niet tevreden met de manier waarop er verdedigd werd bij het tegendoelpunt.

"Het enige schot tussen de palen van hen ging binnen. Wanneer we op voorsprong kunnen komen, moeten we gewoon die concentratie blijven houden", was de Bosnische international duidelijk.