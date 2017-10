Straffe taal van gewezen ref Gumienny over ex-collega Vertenten: "Het was rood, dat zag heel België"

Bart Vertenten trok slechts geel voor die actie, en dat kon Jan Mulder niet begrijpen. "Zo'n scheidsrechter zou men een maandje moeten schorsen. Het was onbegrijpelijk dat hij slechts geel trok", was de Nederlandse analist streng bij Play Sports. (Dat leest u HIER)

Ook voormalig arbiter Serge Gumienny heeft in Het Belang van Limburg een duidelijke mening over het incident. "Dat was een dikke, rode kaart voor Teodorczyk. Hij trapte zuiver na, er kon geen discussie over zijn. Vertenten had dus gewoon rood moeten trekken, dat zag heel België. De scheidsrechter gaat hier dus in de fout, hij is hoofdverantwoordelijke."

Reviewcommissie

Wellicht staat Teodorczyk een wekenlange schorsing te wachten. Standard-aanvaller Orlando Sa overkwam hetzelfde nadat hij natrapte in de match tegen STVV. "De reviewcommissie moet hier gewoon ingrijpen en de speler toch nog schorsen, dat is de enige juiste beslissing."