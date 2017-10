Update: "De Reviewcommissie leeft nog" - al dan niet met half werk

De reviewcommissie heeft beslist om Lukasz Teodorczyk voor zijn natrapactie aan het adres van Aidoo op te roepen. Hij moet zich volgende week komen verantwoorden voor de actie en moet dus een (fikse) schorsing vrezen.

In Extra Time waren Filip Joos & co duidelijk over de actie: "Dit moest gewoon voorkomen. Maar het is opmerkelijk dat het slechts de eerste keer is dit seizoen dat ze overgaan tot de actie. Ze leeft nog, de Reviewcommissie!"

Onze mening zag er als volgt uit:

Elke week gaan we op zoek naar fases die door de Reviewcommissie konden worden bekeken. Die vergelijken we dan steeds met wat de Reviewcommissie uit zijn hoed tovert. Dit weekend gebeurde er weer heel wat.

Spelers die hun tweede geel hadden verdiend? Fouten die gebeurden bij een match waar een videoref was? Voor de volledigheid: zoiets kan door de Reviewcommissie niet (meer) worden opgeroepen, het gaat enkel over fouten die rechtstreeks rood verdienden bij een match zonder videoref.

Teodorczyk & Hanni

Lukasz Teodorczyk heeft stilaan een abonnement in deze rubriek, maar tot op heden kwam hij telkens met de schrik vrij. Voor zijn natrappen op Aidoo lijkt hij nu echter niet meer te kunnen ontsnappen.

Als de camera's goed opgesteld stonden, moet ook Sofiane Hanni een schorsing vrezen. Hij ging namelijk veel en veel te driest in op Colley.

Ivan Saponjic

Ook op andere voetbalvelden gebeurde er heel wat. Zo kreeg Ivan Saponjic voor een erg zware tackle ook slechts geel. Ampomah was het slachtoffer, mogelijk moet ook Saponjic vrezen.