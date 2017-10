Vanhaezebrouck zag spelers teruggrijpen naar methode Weiler: "Te veel ongeduld"

Vanhaezebrouck zag zijn ploeg dingen proberen doen die zo (nog) niet kunnen. "Ze wilden te snel gaan, er was geen geduld in de opbouw. In plaats van de bal rustiger rond te spelen, wilden ze hem zo snel mogelijk naar voor brengen. En daardoor zat er veel afval in."

Een overblijfsel van de methode-Weiler? Het kan wel. "Ik heb ook goeie dingen gezien. Deze match werd beslist op details, we hadden evengoed kunnen winnen met 1-0. Niemand had overwicht in deze match. Er was amper gevaar. En dan weet je wie eerst scoort, grote kans maakt op de overwinning. Als Harbaoui die bal weglegt, is het een heel andere match."