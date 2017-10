Onyekuru maakt indruk: 'Everton heeft dringend hulp nodig én twee andere Europese topclubs komen aankloppen'

Ten eerste bestaat de kans dat moederclub Everton hem in januari al terugroept, al stond dat niet uitdrukkelijk in zijn huurcontract. The Toffees verkeren momenteel in zware malaise en staan pas op de achttiende plaats. Iemand zal redding moeten brengen.

Maar er is nog een andere mogelijkheid: met zijn kunsten bij Anderlecht heeft Onyekuru volgens The Mirror zowel Atlético Madrid als Juventus kunnen overtuigen. Als zo'n clubs komen aankloppen is het moeilijk om 'nee' te zeggen.

Bovendien wil de 20-jarige Nigeriaan zich ongetwijfeld in de kijker spelen met het WK van volgende zomer in aantocht.