BREAKING: KV Mechelen zet Yannick Ferrera aan de deur

greep vorig seizoen onder Ferrera nipt naast een PO1-ticket. Met een 8 op 33 konden de Maneblussers dit jaar niet bevestigen. "We betreuren dat we dit moeten doen, maar na de wedstrijd in Eupen vonden we dat het 'op' was tussen trainer en spelers", aldus voorzitter Johan Timmermans op de officiële website van de club.

"We zijn zwaar ontgoocheld in de resultaten. De wedstrijd in Eupen heeft bewezen dat de coach nog onvoldoende impact heeft op de groep om resultaten neer te zetten."

Assistenten nemen over

Assistent-trainers Tom Caluwé, Sven Swinnen en doelmannentrainer Jugoslav Lazic nemen ondertussen de trainingen over. Dinsdag komt Sporting Lokeren op bezoek Achter de Kazerne.

