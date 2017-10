Degradatiezorgen KV Oostende worden na 8ste (!) nederlaag nog wat groter: "Standard en Gent zijn vertrokken, wij niet"

Kevin Vandendriessche mikte de beste kans op de paal. In de slotfase gaf Knowledge Musona met een ongelukkige terugspeelbal STVV de zege cadeau. "Alles zit tegen", baalde Vandendriessche. "We verdienden een 4 op 6 tegen Club Brugge en Sint-Truiden, maar bleven opnieuw zonder punten achter. Dan wordt het mentaal moeilijk."

Iedereen zegt: Oostende komt er wel, maar ik niet

"Het is een cliché dat ik wil vermijden, maar het wordt hoe langer hoe moeilijker", pikte Brecht Capon in. "We zijn nu elf speeldagen ver. Dat begint te tellen."

De Kustboys zien de concurrenten verder van zich wegsluipen. "Standard en Gent in mindere mate zijn nu vertrokken, wij blijven achter. Iedereen zegt: Oostende komt er wel, maar ik niet. Tenslotte is één derde van de competitie al voorbij", beseft Capon.