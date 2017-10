Lierse-coach van amper 25 liet camera toe bij krachtige speech: "Laat zien dat jullie ballen hebben. Wie zijn jullie: winnaars of verliezers?"

Na een gelijkspel tegen Tubeke en een nederlaag uit bij Union was het tegen Cercle Brugge wel raak. Dat had misschien ook wel te maken met de speech die Still voor de wedstrijd gaf.

De trainer van de Pallieters hield een krachtig betoog in het Nederlands, Frans en in het Engels, wist Sporza te filmen. "Het is niet vijf voor twaalf, maar twaalf uur. We moeten er allemaal voor vechten. Laat zien dat jullie ballen hebben. Wie zijn jullie: winnaars of verliezers?"

Het discours van Still wierp zijn vruchten af, want Lierse stuurde Vercauteren en co met een 3-2-nederlaag huiswaarts.