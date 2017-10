Spaanse topclub is hofleverancier in het team van het jaar

'De Koninklijke' won vorig seizoen zowel de Champions League als de Spaanse competitie. Het hoeft dan ook niemand te verbazen dat de club uit Madrid het best vertegenwoordigd is in het elftal van het jaar met spelers als Ramos, Marcelo, Modric, Kroos en C. Ronaldo.

Spelers van Barcelona (2), PSG (2), Juventus (1) en AC Milan (1) vervolledigen het elftal, al hebben onder meer Neymar (nu PSG) en Bonucci (nu AC Milan) hun selectie uiteraard vooral te danken aan hun prestaties bij respectievelijk Barcelona en Juventus. Hieronder kan u het volledige elftal zien: