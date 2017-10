Batshuayi geeft op fantastische wijze kritische fan lik op stuk: "Smakelijk!"

door Bart Vandenbussche

Michy Batshuayi blijft grappig op Twitter

Dat Michy Batshuayi één van de meest actieve twitteraars is in de voetbalwereld, dat wisten we al. Zo gaf hij onlangs nog EA Sports, de maker van het populaire FIFA-spel, een sneer nadat zijn rating te laag was volgens hem. Deze keer moest een kritische fan het ontgelden.