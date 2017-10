🎥 Ai! Gewezen Anderlecht-goalie Mile Svilar voor de tweede keer in enkele dagen niet vrijuit

Afgelopen weekend op bezoek bij Desportivo Aves stond de 18-jarige Svilar weer onder de lat, maar opnieuw ging hij niet vrijuit. Het voormalige Anderlecht-talent stond niet goed opgesteld, en anticipeerde bijgevolg te laat op een kopbal van Rodrigo Defendi.

Gelukkig voor Svilar bleef de onoordeelkundige ingreep zonder verdere gevolgen. Jonas (2 keer vanop de stip) en Seferovic zorgden voor een 1-3-uitzege. Bekijk hieronder de beelden van de tegengoal. Het laden kan enkele ogenblikken duren.

Rashford humiliates poor kid Svilar who just flies into his own net with the ball. Bizarre. pic.twitter.com/XDY072QUzt