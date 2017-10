Niet de beste start van Club Brugge deze eeuw, maar wel geschiedkundig groot verschil met Anderlecht

In het glorieuze seizoen 2002-2003 was Club Brugge nóg straffer aan de competitie begonnen: 31 op 33 was toen het bilan na elf gespeelde wedstrijden. Maar toch: de 30 op 33 mag er meer dan wezen, zoveel is duidelijk.

Als we de vergelijking maken met de (tegenvallende) start van Anderlecht worden de cijfers pas echt indrukwekkend: 12 punten los na 11 speeldagen, dat is deze eeuw nog niet voorgevallen. En dus mogen ze bij paars-wit stilaan ongerust gaan worden, al moeten de punten natuurlijk nog worden gehalveerd.

Anderlecht had in het jaar 2003-2004 wel eens een voorsprong van liefst dertien punten op Club Brugge, maar in de omgekeerde richting is dit dus het grootste puntenverschil van deze eeuw.