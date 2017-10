Ontslag of laatste kans voor Yannick Ferrera? KV Mechelen-bestuur hakt vandaag de knoop door

Voorzitter Johan Timmermans eiste vorige week nog een 4 op 6 tegen Eupen en Lokeren. Die kan er niet meer komen en dus breekt een belangrijke dag aan voor het Mechelen-bestuur: afscheid nemen van Ferrera of hem nog een laatste kans gunnen tegen de Waaslanders.

Malinwa hield zondag een uitlooptraining. Het bestuur van de club wilde niets kwijt, meldt Het Nieuwsblad. Onderling volgde zowel zaterdag als zondag wél overleg, want bij sommigen is, zoals dat dan gaat in een moeilijke periode, het geduld op.

Dinsdag

Vandaag wordt de knoop doorgehakt of Ferrera nog op de bank zit tegen Lokeren. Die wedstrijd vindt dinsdagavond al plaats Achter de Kazerne. Het is dus vroeg dag voor het bestuur, wat mogelijk betekent dat de Brusselaar nog een kans krijgt.

