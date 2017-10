Antwerp blijft ook na 13 jaar beroeren, waar ze ook komen: "In mijn tijd was de match tegen Beerschot oorlog, de helikopters hingen in de lucht"

"Je had je er aan kunnen verwachten hé", klinkt het bij Goots. "Ze keken er sowieso al 13 jaar naar uit. Maar nu was het anders. Vroeger glipten er wel nog een paar door de mazen van het net, die tickets voor de thuisvakken konden bemachtigen. Maar het leek wel een kleine oorlog. Afgesloten autostrades, politie overal..."

Oorlogsgebied

In dertien jaar lijkt er dus niet veel veranderd. "Antwerp heeft altijd al zoiets uitgelokt. Ik herinner me nog dat jaar dat wij in tweede klasse speelden. We moesten naar Dessel of Visé... Overal stond politie omdat we overal zoveel fans mee naartoe namen."

"En als we tegen Club speelden, waren de maatregelen ook draconisch. Zeker nu, als je weer bij de grote jongens zit, met supportersclans die ook al het een en ander meegemaakt hebben. Maar ik weet nog dat als wij tegen Beerschot speelden het nog erger was. Dat was oorlogsgebied hé. De helikopters hingen in de lucht", vertelt Goots ons.