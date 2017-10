Opvallend! Patrick Vanoppen liet zich voor het eerst na het faillissement opnieuw zien bij Beerschot, maar niet tussen de fans

Patrick Vanoppen was een opvallende aanwezige op het Kiel. De gewezen voorzitter van Beerschot AC liet zich, voor zover geweten is, voor het eerst zien in het olympisch stadion sinds het faillissement in 2013.

Vanoppen werd gespot in de 'Olympic Lounge' in de hoek van het stadion. De gewezen sterke man volgde de wedstrijd niet vanuit de tribunes. Dat werd hem afgeraden door de voetbalcel van de politie, meldt Het Laatste Nieuws.

Na de teloorgang ligt Vanoppen niet meer in de bovenste schuif bij de fans van de Ratten. Hij vertrok dus maar tijdig naar huis.