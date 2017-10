Ongenaakbaar Manchester City is fiere leider, maar Guardiola blijft waakzaam: "Die vormdip komt eraan"

door Yannick Lambrecht

door

Pep Guardiola weet dat het weergaloze spel van Manchester City niet eeuwig zal blijven duren

Foto: © photonews

Manchester City won zaterdag opnieuw met volle overtuiging (3-0 tegen Burnley) en staat nu met vijf punten voorsprong op United aan de leiding in de Premier League. Tot zover is er voor trainer Pep Guardiola geen vuiltje aan de lucht, maar hij weet dat het nog vroeg is.