Vandenbempt zag te snelle conclusies getrokken worden: "En dát is al een paar jaar een euvel bij Anderlecht"

"Vorige week was Gent Vanhaezebrouck al vergeten, Anderlecht was herrezen en Custovic had KV Oostende gereanimeerd", aldus Peter Vandenbempt bij Sporza. "Er worden veel te snel conclusies getrokken in het voetbal."

Plan B

"De spelers van Anderlecht vonden blijkbaar geen oplossingen. Ze misten overzicht en overleg en vergaten de aanwijzingen van hun coach en maakten veel technische fouten. Het plan B van Vanhaezebrouck met twee diepe spitsen werd gekelder door heel veel slechte voorzetten en dito corners. Dat is al een paar jaar een euvel."

"Heel veel spelers haalden individueel ook hun niveau niet, met voorop Teodorczyk. De kampioenenmaker van vorig jaar blijft op de dool. En in het systeem van Vanhaezebrouck is een balvaste targetspits heel belangrijk", was Vandenbempt kritisch.