Al zes coaches ontslagen, maar er zitten er mogelijk nog in de pijplijn: "Het was dramatisch slecht"

Zo zijn er ook in Genk en Kortrijk problemen, ook al verloren beide coaches afgelopen weekend niet. "Stuivenberg is weer even veilig, maar om de aanhoudende speculaties over zijn positie te doen verdwijnen is bevestiging nodig tegen Club woensdag", klinkt het bij Peter Vandenbempt bij Sporza.

Het met geluk behaalde puntje zal er weinig aan veranderenDeel deze quote: "En ook de toekomst van Anastasiou blijft onzeker, het puntje - met geluk behaald tegen Gent - zal daar niet al te veel aan veranderen. Voetballend was het dramatisch slecht", beseft de radiojournalist. En dus zijn de midweekwedstrijden én de clash tussen Kortrijk en Genk zaterdag bijzonder belangrijk voor beide coaches. "Allijns liet al veel ruimte open voor een trainerswissel."