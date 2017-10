Nainggolan wil controverse niet erger maken: "Maar toch stel ik me vragen"

Zijn relatie met de bondscoach wil hij niet meer verder in gevaar brengen. (Als dat al niet te laat is...) "België? Ik wil geen controverses meer starten. De bondscoach zei dat het een tactische keuze was, maar ik heb daar zeker mijn vragen bij", aldus Nainggolan in de Italiaanse pers.

Toch heeft hij nog hoop. "Ik ben bang om nog een WK te missen, zoals de zaken zich nu evolueren. We hebben een sterk team, maar ook sterke individuele talenten. Het is een mooie groep...", zei hij ietwat meewarig.