Geduld Everton is op: Koeman ligt op de keien

Everton stuurde zelf een perscommunique de wereld in met het nieuws dat de wegen van de club en de trainer scheiden. De Toffees lieten deze zomer Romelu Lukaku vertrekken naar Manchester United, maar investeerden wel 160 miljoen euro in nieuwe spelers.

Maar de resultaten vielen bijzonder hard tegen. In negen wedstrijden konden ze slechts acht punten sprokkelen. Koeman deed het vorig seizoen goed in Liverpool, maar kon de trein bij Everton nooit op de rails krijgen. Ook in de Europa League dreigt immers de uitschakeling.