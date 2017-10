🎥 Giovinco weet wel raad met biertje van misnoegde fan en doet nadien dit

De ex-speler van Juventus vierde na de gelijkmaker van Altidore duchtig mee. Toen de Amerikaan scoorde, kreeg hij een bekertje naar zich toegeworpen van een misnoegde fan. Giovinco wist daar wel raad mee en dronk het gerstenat in één teug leeg.

Het gaf de Italiaanse ploegmaat van Victor Vazquez klaarblijkelijk vleugels, want zeven minuten voor tijd trof hij raak met een fantastische vrije trap. De heerlijke treffer was meteen ook de laatste goal van de wedstrijd, die op 2-2 eindigde.

