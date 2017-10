Na alle miserie geeft Thomas Foket voor de eerste keer uitleg: "Ik dacht: dit is het einde"

Het moment dat Foket te horen kreeg dat er een probleem was, stortte zijn wereld in. "Toen ik de dokter zijn wenkbrauwen zag fronsen tijdens de tests, wist ik dat het niet goed zat. Ik moest een dag langer blijven voor extra tests. En enkele dagen later kreeg ik te horen dat ik niet in staat was om bij hen te tekenen", aldus Foket op zijn persconferentie.

"Een dag lang dacht ik echt dat het voorbij was voor mij. Ik dacht niet dat ik ooit nog voetbal zou spelen. Ik heb de cardioloog gevraagd me direct te opereren en alles is in orde gekomen. Al was de week na de operatie wel heel zwaar", deed hij zijn verhaal.

Het WK? Dat zou fantastisch zijn maar ik denk er voorlopig niet aan

Zes maanden zou hij out zijn, maar na drie lijkt hij al op de weg terug. "Maar ik ga niet spelen bij de A-ploeg voor ik me 100 procent voel. Ik weet dat mijn conditie nog niet top is. Het WK? Ik heb de steun van de bondscoach gekregen. Dat betekent dat ik meetel in zijn ogen. Ik kan depanneren als het nodig is. Maar ik denk niet meer aan het WK. Het zou fantastisch zijn, maar ik moet eerst bij Gent mijn beste niveau terugvinden..."