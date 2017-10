Anderlecht krijgt serieuze boete in de brievenbus

door Aernout Van Lindt

UEFA straft Anderlecht voor vuurwerk in Allianz Arena

Foto: © photonews

Anderlecht heeft in de Champions League voorlopig 0 op 9, maar het blijft op goede hoop leven richting een eventuele derde plaats in de poule. Ondertussen is er een serieuze boete binnengelopen bij paars-wit, waarvan akte is genomen.