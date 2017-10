Waarom Thelin bij Waasland-Beveren doet wat hem bij Anderlecht niet lukte

Zes wedstrijden, zeven doelpunten en drie assists. Niemand is belangrijker dan hem momenteel in de Jupiler Pro League de voorbije weken.

Vorig jaar vond de Zweed echter maar twee keer de weg naar doel in 22 wedstrijden. Hoe kan het zo snel keren? Het is bijna ongezien uiteraard.

Vertrouwen

Wat zeker meespeelt, is dat Kiese Thelin bij Waasland-Beveren de absolute nummer 1 is van Philippe Clement. Hij werd gehaald als vervanger van Zinho Gano in hetzelfde systeem en krijgt dus week na week zijn kans.

Ook als hij eens een weekje of twee niet zou scoren, is er niet meteen een reden om hem uit de ploeg te zetten. En zo kweek je vertrouwen, iets wat onder Weiler bij Anderlecht bijzonder moeilijk was. Elke keer hij toen een 'kans' kreeg, was dat vooral om Teodorczyk scherp te zetten.

Het systeem Clement

Erg belangrijk? Bij Waasland-Beveren heeft heel het team vertrouwen, maar vooral: Thelin wordt aangespeeld op zijn sterktes. Steevast is hij op de juiste plaats én krijgt hij daar de ballen.

Het helpt dat Morioka een balkunstenaar is, maar ook Ampomah, Boljevic en zelfs de flankverdedigers kunnen voorzetten trappen. Dat was met Acheampong & co toch lichtjes anders, Anderlecht is nog steeds in datzelfde bedje ziek overigens.

