Carrasco die zijn ploegmaats irriteert? Simeone geeft ze lik op stuk: "Hij deed dit allemaal voor het team"

Er is heel wat commotie ontstaan rond Carrasco. De spelers zouden genoeg hebben van zijn gedrag, terwijl de fans zijn mindere niveau aanhaalden. Diego Simeone zette ze echter allemaal op hun plaats. "Yannick heeft rust gekregen omwille van zijn knie, die al maanden opspeelt. Maar hij heeft door de pijn gebeten om het team te helpen", aldus Simeone.

"Ik ben tevreden over zijn ingesteldheid", aldus de coach die niet bekend staat een blad voor de mond te nemen. AS en Marca haalden vandaag aan dat Carrasco het aan de stok had met aanvoerder Gabi, na de match tegen Leganes. En tijdens Qarabag-Atlético vonden een aantal ploegmaats blijkbaar dat hij bij zijn wissel - en een 0-0-stand - niet snel genoeg van het veld ging. Simeone ging daar dus tegenin.