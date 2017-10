De laatste woorden van Ferrera én opmerkelijke reacties van de fans na ontslag coach KV Mechelen

"Momenteel gaan we door een moeilijke periode, maar alleen door samen te blijven, zullen we eruit geraken. Het is nu niet het moment om een tafel kapot te slaan of om op bepaalde spelers hard te roepen in de kleedkamer", klonk het op de webstek van Malinwa na de verloren wedstrijd in Eupen.

Yannick Ferrera geloofde er nog in en wilde er dinsdag het beste van maken tegen Sporting Lokeren. "Niemand geeft op. Ik niet, de spelers niet, het bestuur niet." Ondertussen is er echter al een andere beslissing genomen: coach en club zijn uit elkaar gegaan.

De reacties op het bericht op de sociale media zijn verrassend positief over de coach. De supporters verwijzen naar het bestuur én naar de spelers, waarvan er enkelen volgens hen een schop onder de kont verdienen ...

Totaal onnodig! Betere spelers kopen daar zit het probleem. Verdier wegdoen en pedersen als verbetering zien? Koop eindelijk is goeie spits — Jelle Mariën (@jellemarien) October 23, 2017

