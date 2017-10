Januzaj komt eindelijk boven water met sterke prestatie: "Ik ben goed op weg om mijn beste vorm te behalen"

Met een knappe dribbel en dito assist had Januzaj een groot aandeel in het 1-1 gelijkspel van Real Sociedad tegen Espanyol Barcelona gisteren. Goed nieuws voor de club, maar vooral voor de speler zelf, die een moeizame start kende in Spanje dit seizoen door enkele lichte kwaaltjes, maar nu eindelijk gelanceerd lijkt.

Januzaj werd lang beschouwd als de toekomstige sterspeler van Manchester United, maar kon niet doorbreken op Old Trafford. Ook toen hij aan Dortmund en later aan Sunderland werd uitgeleend, overtuigde de Belgische aanvallende middenvelder niet.

Nu probeert hij dat in Spanje wel te doen. Bij Sociedad staat hij nog onder contract tot 2022. Ook al speelt hij niet elke wedstrijd, dan nog zal hij meer spelen in vergelijking met de laatste maanden bij Sunderland, toen hij niet van de bank kwam.

De speler weet als geen ander dat dit het jaar van de bevestiging moet worden. "Ik voel me veel beter nu. Ik ben goed op weg om mijn beste vorm te behalen", liet hij optekenen na de wedstrijd.

Als de nog steeds maar 22-jarige speler eindelijk weer zijn oude niveau haalt, kan er nog een mooie carrière voor hem in het verschiet liggen met, wie weet, op termijn een selectie bij de Rode Duivels.