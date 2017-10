'Anderlecht heeft nieuwe verdediger op het oog, maar die moet wel 6 miljoen euro kosten'

Het Braziliaanse Globe Esporte laat namelijk weten dat Anderlecht de 22-jarige verdediger Igor Rabello in het vizier heeft. Paars-wit ging de beloftevolle achterhoedespeler van Botafogo afgelopen nacht scouten in de wedstrijd tegen Corinthians. Een duel waarin hij bovendien de weg naar doel vond.

De lokale krant voegt eraan toe dat paars-wit er sprak met Anselmo Paiva, de zaakwaarnemer van Rabello. De Brusselaars zullen van goeden huize moeten zijn, want Udinese kwam na een bod van 3 miljoen euro van een kale reis thuis. Botafogo hoopt zo'n 6 miljoen euro voor zijn sterkhouder te vangen.

Bekijk hieronder zijn doelpunt tegen Corinthians, alsook een compilatie van zijn beste momenten.

Igor Rabello scored the winner as #Botafogo beat league leaders #Corinthians 2x1 in #Brasileirão action. pic.twitter.com/EEOJaFX8N5