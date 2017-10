Domper voor Anderlecht: sterkhouder mist duels tegen Zulte Waregem en Eupen, PSG eerst mogelijke wedstrijd

Wie woensdagavond al zeker ontbreekt in het Constant Vanden Stockstadion is Uros Spajic. De Serviër liep in de Champions League-thuismatch tegen Celtic een enkelblessure op en staat al enkele weken aan de kant.

Vorige week zag het er even naar uit dat Spajic zou kunnen aantreden tegen PSG, maar de achterhoedespeler moest de training staken.

De terugkeer van de sterkhouder achterin is niet voor meteen. Spajic mist namelijk ook de verplaatsing naar Eupen aanstaande zaterdag, aldus La Dernière Heure. Hij is er ten vroegste opnieuw bij in en tegen PSG volgende week woensdag.

Volg Anderlecht - Zulte Waregem live op Voetbalkrant.com vanaf 20:30 (25/10).