Einde carrière voor 30-jarige Vanden Borre? "Voetbal is niet de eerste prioriteit"

Anthony Vanden Borre lijkt niet meer terug te keren op het voetbalveld

Wat zijn de plannen van Anthony Vanden Borre? Van zijn strakke trainingsprogramma om terug op het hoogste niveau mee te kunnen, hebben we nog maar weinig gehoord. De kans dat we hem nog aan het werk zien in de Jupiler Pro League is bijster klein.