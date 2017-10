Antwerp-fans niet te spreken over de drastische aanpak van de politie: "Nooit meegemaakt, gekleineerd in de hoogste graad"

Ruim 400 politiemensen stonden zondag op Jan Breydel paraat om de orde te handhaven. "Ik voel me een klein beetje vernederd", zegt Vinck bij ATV. "De politie deed zijn werk, maar van de bus tot het stadion werd ik op 300 meter vijf keer gecontroleerd. Ik ben nog nooit zo behandeld geweest op een verplaatsing."

"We werden 'gekleineerd' in de hoogste graad. Ik vind dat ik dat moet zeggen. Ik denk dat we bewezen hebben dat we normale supporters kunnen zijn. De politiekorpsen mogen dus een klein beetje meer respect tonen. We gingen in colonne van Brugge naar Antwerpen. Als je dan voetbal een feest moet noemen, dan weet ik het niet meer", is Vinck diep teleurgesteld.