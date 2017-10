Bestuur Beerschot Wilrijk 'verrast' door plotse aanwezigheid van Vanoppen: "Dat zou kunnen beschouwd worden als provocatie"

Vanoppen was verantwoordelijk voor het faillissement van de club in 2013. Zondag keerde hij, op uitnodiging van OHL, voor het eerst terug naar het olympisch stadion. "Hij heeft ons verrast", vertelt bestuurslid Walter Damen bij ATV.

"We hebben hem vriendelijk verzocht het stadion te verlaten. We deden appel op het gezond verstand, want we zagen het als club niet zitten om die man een plek in de tribune te geven en daar vervolgens politiemensen rond te zetten. Dat heeft hij gelukkig ingezien."

Niet nog eens terugkomen

Dat Vanoppen de club bankroet liet gaan, ligt bij veel supporters nog steeds gevoelig. "In die omstandigheden zou je dat niet moeten doen", vindt Damen. "Want dat zou kunnen beschouwd worden als provocatie. Als hij ons contacteert met de vraag of hij bij pakweg een kampioenschap nog eens terug mag komen, gaan we hem vriendelijk verzoeken dat niet te doen."