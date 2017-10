Van 2015 geleden en dan ineens drie... "Ik denk er stilaan toch aan om terug aanvaller te worden"

Drie goals... Voor een man die amper scoort. "Ik ga hier niet in clichés spreken: natuurlijk ben ik blij voor de ploeg, maar voor mezelf doet dit ook ongelooflijk veel deugd", gaf hij toe. "Drie goals scoren in een zo belangrijke match... Dat doe je niet elke week hé. Ja, er zat druk op de match, maar die druk is er voor de rest van de week ook nog hoor. In Lokeren moeten we ook gaan winnen."

Geluk

Die eerste ging erin met een gelukje, maar de rest van de match leek hij de ballen naar zich toe te zuigen. "Ja, er was geluk mee gemoeid. Maar ja, in dit systeem ben ik meer aanvaller dan verdediger. Vorige week was ik ook al gevaarlijk, maar kon ik niet afwerken. Nu zat het geluk eens mee. Het geluk dat we al een heel seizoen ontbreken."

Meer aanvaller dan verdediger, terwijl hij zich jarenlang vooral op zijn defensieve taken moest richten. Bij Kortrijk, onder Hein Vanhaezebrouck, maakte hij er eens 7 in één seizoen. De voorbije vier seizoenen scoorde hij er eentje. "Ik voel me goed in dit systeem. Ja, ik denk er wel een beetje aan om terug aanvaller te worden", zei hij met een knipoog.