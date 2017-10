Vanhaezebrouck wil de Anderlecht-spelers laten slapen in containers, die om nog een andere reden héél interessant zijn

door Diederik Geypen

door

Containers kunnen bijkomend doel hebben bij Anderlecht

RSC Anderlecht overweegt containers te plaatsen op zijn oefencomplex in Neerpede. Hein Vanhaezebrouck wil in de toekomst namelijk over individuele slaapruimtes beschikken voor zijn spelers. Maar die containers zouden nog een ander voordeel opleveren.