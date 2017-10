Portugese superster wil nog veel prijzen winnen: "Mijn rivaliteit met Messi is nog niet voorbij"

Volgens de Real-ster zijn hij en Messi geen gezworen vijanden: "Ik concurreer niet met Leo. Hij is een speler die in dezelfde tijd actief is als ik. Hij heeft net als ik vijf keer de prijs voor beste speler ter wereld gewonnen. Ik heb de kans gehad om te laten zien dat ik op een hoog niveau zit en nog steeds in topvorm ben. Ik ben dus heel blij met de prijs."

Na afloop van het gala nam de winnaarsmentaliteit van de Portugees toch even weer de bovenhand: "Mijn rivaliteit met Messi is nog niet voorbij, maar begint nu pas", klonkt het competitief. Dat belooft voor de komende jaren.