Dimitri De Condé komt terug op de woelige weken bij KRC Genk: "We zijn niet bang geweest van de supporters"

De fans waren namelijk misnoegd over de gang van zaken binnen de club. "We hebben de laatste weken wat druk gekregen van hen. Terecht. Ze zijn niet in overdreven mate weggebleven. Maar er was niet echt een positief klimaat", zei technisch directeur Dimitri De Condé daar maandag over in Extra Time. "We zijn niet bang geweest van de supporters. We hebben een goed overleg met hen."

Trainer Albert Stuivenberg redde tegen de landskampioen zijn hachje, maar in Genk weten ze dat één zwaluw de lente niet maakt. "Voor ons is er nu geen euforie. Tegen Club moeten we de supporters vanaf de eerste minuut weer op onze hand krijgen. Zonder hen gaat het niet. Als spelers in een negatief klimaat moeten spelen, gaat hen dat niet naar de hoogste regionen brengen", beseft De Condé.