Het vertrouwen is terug bij AA Gent: "Esiti kreeg applaus, dat doet deugd"

"Dat was ook wat we wilden", aldus Brecht Dejaegere. "Al vond ik wel dat we de tweede helft de bal toch wat te veel aan hen lieten. We moeten de concentratie houden ook als we op voorsprong staan, maar om niet te diep te gaan met het oog op vrijdag, was het ideaal."

Deze wedstrijd bracht het vertrouwen echt terug bij AA Gent. "We konden snel dat doelpuntje scoren met een goeie flankverandering, actie naar binnen en sterke afwerking."

Ik moet veel roepen op mijn mannekes, maar op hén ook -Brecht Dejaegere

Daarna moest Dejaegere zijn verdediging wel steevast tot de orde roepen. "Dat was het probleem ook in voorbije wedstrijden. Ik heb veel moeten roepen. Ik moet dat veel doen tegen mijn mannekes(zijn jeugdspelers), maar tegen hen ook", lachte Dejaegere.

Punten verloren op Kortrijk

Smiles all around, in de Ghelamco Arena. Anderson Esiti, enkele weken terug nog verguisd, kreeg nu applaus. "Dat doet mij ook deugd. Uitgefloten worden is nooit leuk, maar als dat applaus dan komt, doet dat dubbel zoveel deugd. Ook die applausvervanging van Yaremchuk was heel mooi." Het publiek kreeg punten van de middenvelder.

De reeks kan nu misschien echt beginnen voor AA Gent. "Op Kortrijk hebben we twee punten laten liggen, daar hadden we altijd moeten winnen, dit kwam dus gelegen."