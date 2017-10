Club Brugge pakte tot dusver sensationele 30 op 33, deze vijf clubs doen in Europa nóg straffer!

Viktoria Pilsen bijvoorbeeld. De koploper in Tsjechië rijdt voorlopig een foutloos parcours met 33 op 33. Napoli zit aan negen competitiematchen, twee minder dan blauw-zwart, en behaalde daarin 25 op 27. Met 92,6 procent doen Mertens en co dus nog een tikkeltje beter op dit moment.

De Rode Duivel is trouwens niet alleen, want ook Kevin De Bruyne legt met Manchester City een gelijkaardig rapport voor. Hetzelfde geldt voor Barcelona en Porto. Kortom, Club Brugge vertoeft in mooi gezelschap.

De strafste ploegen in Europa