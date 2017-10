Maradona maakt zich zorgen over 'zijn' Napoli: "Dat is toch een probleem"

Het lijkt nu of nooit voor Napoli om de Italiaanse titel te behalen, zeker omdat het ongenaakbare Juventus dit seizoen toch wat van zijn pluimen liet. De laatste titel dateert al van 1990, toen een zeker Diego Maradona nog op de velden te bewonderen viel.

Ondanks de uitstekende start is de Argentijnse ex-baltovenaar toch kritisch: "Bij Napoli moeten ze leren begrijpen dat er wedstrijden zijn waarin je geen punten mag verliezen. Tegen Inter (0-0) moet je winnen. Het is een rechtstreekse tegenstander voor de titel en het is door die te kloppen dat je de Scudetto wint", vertelt hij aan Premium Sport.

Net zoals iedereen, hoop Maradona dat het dit seizoen het seizoen van Napoli wordt. "Ik maak me wel zorgen over de smalle kern. Dat is toch een probleem. Met al die wedstrijden die de spelers moeten afwerken, kunnen ze bijna nooit naar huis gaan. Ze moeten constant gefocust zijn." Morgenavond gaat Napoli op bezoek naar Genoa.





