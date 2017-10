Ex-trainer, ex-speler en doelwit van 3 jaar geleden: dit zijn de mogelijke opvolgers van Ferrera waarop gespeculeerd wordt

Toch worden enkele namen in verband gebracht met Malinwa. Veel coaches die de Jupiler Pro League door en door kennen zijn momenteel niet vrij. Het Laatste Nieuws haalt ex-trainer Aleksandar Jankovic aan, die vorig jaar Mechelen inruilde voor Standard. De Serviër is tactisch sterk en had altijd een goede verstandhouding met het bestuur.

Daarnaast valt ook de naam van Besnik Hasi, die na zijn ontslag bij Olympiakos vrij is op de markt. Ook drie jaar geleden werd de Albanees al eens in verband gebracht met KV. Een andere naam in de geruchtenmolen is Glen De Boeck. De ex-coach van Moeskroen is een gewezen speler van de Maneblussers.

