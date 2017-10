Ervaringsdeskundige Bob Peeters over de 'degradatiezorgen' van Oostende: "Overschakelen naar werkvoetbal, mét jongens die er hun kop voor leggen"

Voorlopig blijft de kloof met de 'degradatieconcurrenten' beperkt, maar de rode lantaarn is wel al een tijdje in handen van de Kustboys. "Oostende moet nu gewoon die 15e plaats na 30 speeldagen voor ogen hebben", analyseert Peeters de situatie bij Voetbalkrant.com.

"De club is in een situatie verzeild geraakt waarin alles tegenzit. Daar kan je over klagen en zeuren, maar aan het eind komt dat toch in evenwicht. Er zullen nog wedstrijden volgen waarin KVO wat minder verdiende."

Het 'schokeffect' van de trainerswissel was bij KVO minder aanwezig

KV Oostende stuurde Yves Vanderhaeghe de laan uit. Onder Adnan Custovic pakte de kustploeg 4 op 12. "Bij een trainerswissel waait er een nieuwe wind en ruiken spelers hun kans. Maar als de assistent doorschuift zoals bij Oostende, verandert er niet zoveel. Tenslotte ging Custovic in de leer bij Yves Vanderhaeghe. Dat zogenaamde 'schokeffect' is dus minder aanwezig."

"Custovic zal keuzes moeten maken, en van het mooie voetbal dat we de afgelopen twee jaar in play-off 1 zagen overschakelen naar werkvoetbal. Met jongens waar je mee naar de oorlog kan, die er hun kop voor leggen. Want élk punt is nu belangrijk. Als je het gevoel hebt dat er niet meer inzit, moet je ook eens het blok durven zetten", besluit Peeters.

Volg KV Oostende - Charleroi live op Voetbalkrant.com vanaf 20:30.