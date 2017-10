Dury (bijna) sprakeloos na blamerende nederlaag: "Dat was Comedy Capers"

door Aernout Van Lindt

door

Francky Dury wil weten wat zich afspeelde in de hoofden van enkele van zijn spelers na 2-5 in Essevee - Waasland-Beveren

Foto: © photonews

De ontgoocheling was groot bij Zulte Waregem na de 2-5 nederlaag tegen Waasland-Beveren. Francky Dury was zelfs sprakeloos. Al gaf hij toch wel enkele vegen uit de pan, want vijf doelpunten slikken stond niet in zijn sterren geschreven.