Lierse op karakter naar tweede zege van het seizoen: "Getoond dat we nog leven"

Door de zege tegen Cercle Brugge vermeed Lierse dat het laatste zou worden in de stand in 1B, want ook Tubeke won op maandag bij Union. Lierke Plezierke speelde met erg veel grinta en hield zo 90 minuten stand.

Met het mes tussen de tanden

"We hadden het mes tussen de tanden en wilden ze sowieso niet in de match laten komen. We hebben veel werkkracht laten zien en mogen spreken van een verdiende overwinning", aldus Frederic Frans na de zege. "Het deed vooral veel deugd eens de overwinning te kunnen vasthouden."

Ook Aurélien Joachim was tevreden met de volle buit: "We slikken twee vermijdbare doelpunten, maar dit is een erg belangrijke overwinning op karakter. We hebben getoond dat we nog leven."