De officiële beste doelman ter wereld is aan zijn laatste seizoen bezig, maar wil nog één uitzondering maken

Ik sta altijd achter de keuzes die ik maak - Gianluigi Buffon

Een geëmotioneerde Buffon aan het woord op The Best FIFA Football Awards.

Eén uitzondering

In een enkel geval zou de 39-jarige Italiaan zijn carrière nog heel even kunnen rekken: bij winst van de Champions League. "In dat geval zou ik kunnen overwegen om toch nog door te gaan om het WK voor clubs eens te kunnen spelen. Ik denk dat Szczesny en ik de taken dan zouden kunnen verdelen. Maar met een keeper als hem achter mij, is het normaal dat ik een stap opzij zet."

Hij is er in ieder geval al héél dicht bij geweest. Buffon speelde reeds drie finales (2003, 2015, 2017) met Juventus, maar verloor elke keer. Misschien in zijn laatste poging?