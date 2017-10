🎥 Praet beleeft moeilijke avond tegen oppermachtig Internazionale (en paal voorkomt wereldgoal van Perisic)

Sampdoria is aan een sterk seizoen bezig in de Serie A en wou zich in de top vijf nestelen, maar moest toch buigen voor Inter. Skriniar opende de score en daarna nam topschutter Icardi er ook nog twee voor zijn rekening. Kownacki en Quagliarella - op assist van Praet - zorgden voor tegengoals na de rust, al kwam Sampdoria nooit echt dicht bij puntengewin.

De score had aan de blauw-zwarte kant zelfs nog hoger kunnen oplopen. De paal hield Icardi van een hattrick en oude bekende Perisic van een wondermooi lopdoelpunt (in de video hieronder te zien).

Wat een doelpunt zou dit geweest zijn! 😱 #InterSampdoria pic.twitter.com/KuPgAwFQxu — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 24 oktober 2017

En de assist van Dennis Praet op Quagliarella: