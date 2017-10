Thelin lijkt erop gebrand om zich te bewijzen: "Ik weet dat ik een goede spits ben"

Thelin zit goed in zijn vel nu hij het volle vertrouwen krijgt onder trainer Philippe Clement. Na zijn vier goals tegen Zulte-Waregem zit de aanvaller al aan zeven stuks in zes competitiematchen. Daarmee doet hij in ieder geval al beter dan om het even welke Anderlecht-aanvaller.

Van het Anderlecht-bestuur kreeg hij nog geen felicitaties. "Dat kan ik wel begrijpen", zegt de aanvaller tegen Het Nieuwsblad. "Ze hadden net verloren tegen Genk en waren vooral daar mee bezig. Van enkele spelers kreeg ik wel berichtjes"

"Het verschil tussen mijn periode bij Anderlecht en Waasland-Beveren nu? Bij Anderlecht gingen de ballen er niet in, nu wel en dat zorgt voor een positieve flow. Ik weet dat ik een goede spits ben, die sterk is, veel werkt én kan combineren", aldus een gretige Thelin die erop gebrand lijkt om zich te bewijzen.







Volg Waasland-Beveren - KV Kortrijk live op Voetbalkrant.com vanaf 20:30 (25/10).