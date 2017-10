🎥 Wow! Duitse doelman doet een 'Bolatje' met heerlijke kopbal

Wanneer een doelman dan nog eens voor die ontlading kan zorgen, wordt het helemaal te gek. Het overkwam Tom Müller, doelman bij de Duitse derdeklasser FC Hallescher. Op bezoek bij Erfurt stond het team 1-0 in het krijt. Net voor het laatste fluitsignaal kreeg de uitploeg nog een hoekschop. Zoals dat gaat zet een team dan alles op alles.

Müller ging mee en torende boven iedereen uit. Zijn kopbal ging heerlijk binnen. Het doet een beetje denken aan de goal van Bolat tegen het Nederlandse AZ in de Europa League in 2009, waardoor Standard toen een ronde verder mocht bekeren.

Bekijk hieronder de mooie goal van Müller: (laden van de video kan even duren)

Tom Müller foi um dos personagens do fds: ele pegou um pênalti e ainda marcou, aos 96', o gol do 1-1 do @HallescherFC na 3ªD alemã 🇩🇪 pic.twitter.com/qSPD1ofcQG